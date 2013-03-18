Эксперты прокомментировали рост цен на стройматериалы

По словам экспертов, цены растут из-за повышения цен на сырье.

В понедельник, 12 июля, совладелец и управляющий партнер корпорации "Технониколь" Сергей Колесников объяснил, почему дорожают стройматериалы.

Так, за последние месяцы сильно подорожало сырье. По словам эксперта, на мировом рынке полимеров и химии сохраняется непростая ситуация. США занимают 15-20% мирового рынка нефтехимии, 60-80% всего объема нефтехимии Америки приходится на Техас. Из-за погодных условий зимой многие заводы штата вышли из строя, поэтому в мире возник дефицит полимерной продукции: полиэтиленов, полистиролов, полипропиленов, – это и потянуло за собой цены вверх. Полистирол подорожал в 2-2,5 раза, стоимость полиэтилена возросла в 2 раза, битума – в 2,5 раза. После этого подскочили цены на готовую продукцию.

Несмотря на возросшие цены, спрос в сегменте минеральной изоляции превышает предложение, а существующих мощностей не хватает, чтобы его удовлетворить. Мы заметили скачок спроса еще в июле-августе прошлого года, а с сентября 2020 у нас начался дефицит. Обычно зимой мы запасаем продукцию к началу строительного сезона. Но в этом году спрос был настолько высокий, что мы не смогли накопить запасы. И в сезон вошли с очень высоким спросом. заявил Колесников

По словам специалиста, правительство пытается сдержать внутренние цены, но на долгое время этого не хватит, придется увеличить инвестиции в основные фонды.

Эксперт предположил, что рынок стабилизируется, а цены начнут откатываться назад к концу этого года. Но цены все равно будут выше, чем полтора года назад.

Мы вступаем в сырьевой суперцикл и эпоху высокой инфляции на ближайшие 6-8 лет. Я ожидаю, что экономика выйдет на устойчивые темпы роста по 4-5% в год, рост спроса на стройматериалы, ежегодно в течение следующих 5-6 лет будет прирастать на 15% - 20%. высказался Колесников

Ранее мы писали, что в России могут подорожать орехи, ягоды и грибы.

Фото: Pixabay