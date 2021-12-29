Эксперт заявила, что некоторые приложения представляют угрозу для персональных данных

Речь идет про рекламные трекеры.

Менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова заявила агентству "Прайм", что некоторые мобильные приложения и сервисы могут предоставлять угрозу для персональных данных пользователей. Дело в том, что многие приложения добавляют к себе рекламные трекеры от поисковиков. Это в том числе необходимо для продажи информации.

По данным некоторых исследований, лидерами по количеству установленных трекеров были приложения Coub, ЛитРес и Uber. Анна Михайлова, менеджер по развитию бизнеса ГК Angara

По ее словам, рекламные трекеры сами по себе опасности не представляют, так как данные в них обезличены. Но с помощью передачи GPS-данных, MAC–адресов и данных гаджета ест возможность слежки за пользователем. Самую большую угрозу представляет для владельцев так называемое "сталкерское" ПО. В таком случае приложение может следить не только за геолокацией пользователя, но и может делать скриншоты, а также перехватывать сетевую активность и некоторые другие данные.

Наиболее известными примерами сталкерского ПО Михайлова назвала такие программы, как Nidb, iSpyoo, Spyfone, TheTruthSpy, Copy9, KidsGuard и pcTattleTale.

По ее словам, Россия является одним из лидеров по установке шпионских программ. Такие приложения на устройстве можно найти при помощи антивирусов.

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