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Эксперт считает штрафы за нарушение тишины в жилых домах бессмысленной мерой
Сегодня, 23:00
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nadezhda_sib

Эксперт считает штрафы за нарушение тишины в жилых домах бессмысленной мерой

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Инициативу необходимо доработать.

Совет Федерации внесет предложению Минюсту добавить в новый КоАП положение о штрафах за нарушение тишины в жилых многоквартирных домах. Речь идет об определенных часах на будних днях. 

Административную ответственность могут понести те, кто шумит с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 9:00, в воскресенье и нерабочие праздники. 

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что механизм применения мер стоит доработать. Для того, чтобы привлечь нарушителей к ответственности, нужно провести экспертизу уровня шума. При этом есть большая вероятность того, что специалисты не станут приезжать сразу же после сообщения. 

Ранее стало известно, что день голосования по поправкам в Конституцию сделают выходным.

Фото: соц. сети 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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