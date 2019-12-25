Эксперт считает штрафы за нарушение тишины в жилых домах бессмысленной мерой

Инициативу необходимо доработать.

Совет Федерации внесет предложению Минюсту добавить в новый КоАП положение о штрафах за нарушение тишины в жилых многоквартирных домах. Речь идет об определенных часах на будних днях.

Административную ответственность могут понести те, кто шумит с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 9:00, в воскресенье и нерабочие праздники.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что механизм применения мер стоит доработать. Для того, чтобы привлечь нарушителей к ответственности, нужно провести экспертизу уровня шума. При этом есть большая вероятность того, что специалисты не станут приезжать сразу же после сообщения.

Ранее стало известно, что день голосования по поправкам в Конституцию сделают выходным.

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