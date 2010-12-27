Эксперт прокомментировал предложение усложнить подачу жалоб в КС

Ранее с подобной инициативой выступил председатель КС Валерий Зорькин.

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предложил на законодательном уровне обращаться в данную инстанцию тем гражданам, чьи дела не прошли предварительно в судах общей юрисдикции, включая и Верховный суд.Такую идею специалист высказал президенту России Владимиру Путину. Он добавил, что из-за путаницы возможен конфликт между Конституционным и Верховным судами.

Эксперт в Telegram-канале "Мейстер" заявил, что председатель КС не посмотрел на вопрос с точки зрения гражданина, чьи права и свободы нарушены. Он поиронизировал над тем, что Верховный суд может "обидеться" на КС, если тот примет жалобу гражданина на рассмотрение, опираясь только на постановление районной инстанции. Зорькин предлагает усложнить процесс для гражданина. Его хотят заставить пройти путь от суда первой инстанции до суда субъекта Федерации, а затем дойти до Верховного суда. Получив в этих учреждения три отказа, только после этого истец может направиться в КС.

Ранее Piter.tv писал о том, что Конституционный суд разрешил верующим молиться дома.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

