Эксперт прокомментировал поправки, внесённые в Воздушный кодекс РФ

Авиакомпаниям в РФ получат официально запретят разъединение родителей и детей в самолётах.

Авиакомпаниям в РФ получат официально запретят разъединение родителей и детей в самолётах. Данная поправка к Воздушному кодексу готовится в "Единой России". Ранее власти только "рекомендовали" перевозчикам не разделять семьи во время полетов. Каждая авиакомпания самостоятельно охарактеризовала это в своих правилах. Главный редактор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев считает, что данная инициатива осуществима, но за нее придется заплатить. Своё мнение он выразил в беседе с "Петербургским дневником".

Эксперт уверен, что, с учётом нынешнего уровня информационных технологий, данная идея вполне реализуема. Компании могут, имея свободные два или три места на борту, посадить рядом семейных пассажиров на различных этапах подготовки к полёту. На этапе бронирования авиабилета большинство компаний, работающих на магистральных рейсах, уже могут назначать определенные места для пассажиров. Если пассажир заранее предоставит соответствующие данные, авиакомпания примет в этом решение. Однако продажа услуги "выбор места" является дополнительным источником дохода для авиакомпаний, отмечает эксперт.

Причем сегодня "Выбор места" – наиболее востребованная среди пассажиров дополнительная услуга. Если ограничить авиакомпании в возможности ее продажи, то большинство из них гарантированно получит некую "дыру" в бюджете, – уточнил глава "Авиапорта". – Далее нужно задаться простым вопросом. С одной стороны, мы видим, что уже более 10 лет государство стремится обеспечить ценовую доступность перевозок для всех пассажиров. Для этого оно занимается либерализацией правил перевозки, разрешает авиакомпаниям вводить "безбагажные", "невозвратные" тарифы и т. д. То есть дает возможность авиаторам переложить все дополнительные потребности пассажиров на самих пассажиров. Олег Пантелеев, главный редактор агентства "Авиапорт"

Ранее мы сообщили о том, что ежедневные рейсы из Петербурга в Шанхай запустят в конце марта.

Фото: Piter.TV