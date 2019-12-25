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Эксперт прокомментировал планы одной из партий на выборах в Госдуму 2021
Сегодня, 16:12
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал планы одной из партий на выборах в Госдуму 2021

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Партию Единая Россия планирует сохранить конституционное большинство в парламенте.

По информации "Коммерсанта", партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму 2021 планирует получить поддержку не менее 300 депутатов в нижней палате парламента. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в этом нет ничего удивительного, ведь сейчас ЕР является крупнейшей политической силой страны.

Также эксперты обратили внимание на то, что интригу предстоящих выборов составляет вероятный проход в Госдуму новых политических сил. 

В целом же, пока прогнозы относительно целей и времени проведения выборов лишь подтверждают ранние заявления, сигнализируя о стабильности ситуации.

говорится в сообщении. 

Как стало известно ранее, Единый день голосования, как и в предыдущие годы, пройдет в сентябре.

Фото: pixabay.com

 

Теги: выборы, госдума
Категории: Лента новостей, Новости России,

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