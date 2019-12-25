Эксперт прокомментировал планы одной из партий на выборах в Госдуму 2021

Партию Единая Россия планирует сохранить конституционное большинство в парламенте.

По информации "Коммерсанта", партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму 2021 планирует получить поддержку не менее 300 депутатов в нижней палате парламента. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в этом нет ничего удивительного, ведь сейчас ЕР является крупнейшей политической силой страны.

Также эксперты обратили внимание на то, что интригу предстоящих выборов составляет вероятный проход в Госдуму новых политических сил.

В целом же, пока прогнозы относительно целей и времени проведения выборов лишь подтверждают ранние заявления, сигнализируя о стабильности ситуации. говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, Единый день голосования, как и в предыдущие годы, пройдет в сентябре.

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