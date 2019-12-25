  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт прокомментировал инициативу следователям разрешить допрашивать свидетелей преступления по видеосвязи
Сегодня, 17:15
70
nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал инициативу следователям разрешить допрашивать свидетелей преступления по видеосвязи

0 0

На данный момент требуется личное присутствие.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить следователям проводить допрос свидетеля преступления, потерпевшего или эксперта по видеосвязи. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это бы ускорило процесс правоохранительной системы.

На данный момент граждане должны присутствовать лично, это приводит к задержкам в рассмотрении и решении дел. Эксперты отметили, что такая практика уже есть в российских судах.

Инициатива в этой связи кажется полезной, так как позволяет получить необходимые показания в быстрой и удобной для всех сторон форме.

добавили эксперты. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что кспертиза не подтвердила криминальный характер смерти рэпера Энди Картрайта. 

Фото: Piter.TV

Теги: видеосвязь, свидетель, следователь, суд
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии