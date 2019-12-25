Эксперт прокомментировал инициативу следователям разрешить допрашивать свидетелей преступления по видеосвязи

На данный момент требуется личное присутствие.

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить следователям проводить допрос свидетеля преступления, потерпевшего или эксперта по видеосвязи. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это бы ускорило процесс правоохранительной системы.

На данный момент граждане должны присутствовать лично, это приводит к задержкам в рассмотрении и решении дел. Эксперты отметили, что такая практика уже есть в российских судах.

Инициатива в этой связи кажется полезной, так как позволяет получить необходимые показания в быстрой и удобной для всех сторон форме. добавили эксперты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что кспертиза не подтвердила криминальный характер смерти рэпера Энди Картрайта.

Фото: Piter.TV