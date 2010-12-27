Эксперт: отказ от российских вагонов усложнит ситуацию с украинской железной дорогой

В Украине откажутся от поставок старых вагонов из России с конца ноября.

С 20 ноября прекращается ввоз старых железнодорожных вагонов РФ на территорию Украины. Запрет собирались реализовать с 1 марта 2020 года, но после того, как стало известно о решении украинских властей, закупки товаров из России увеличились в 4 раза. Главный научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Валерий Абрамов считает, что после запрета украинцы могут остаться без обновления своего железнодорожного парка, передало "Экономика сегодня".

В прошлом году грузовой вагонный парк Украины был практически полностью изношен, в основе парка железных дорог лежат вагоны, которые были сделаны еще во времена СССР. При этом в государстве в 2018 году произвели 2,9 тыс. вагонов, а 4 тыс. старых было ввезено из России.

Абрамов назвал состояние железнодорожного транспорта в соседнем государстве "плачевным". По мнению эксперта, скорее всего, вагоны придется закупать в других государствах, что в итоге приведет к окольным закупкам у России через Белоруссию.

Также с 1 марта следующего года на Украине запретят ввозить бывшие в употреблении автомобили и трамваи из РФ.

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