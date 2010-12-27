Эксперт: США хочет перекроить границы ближневосточных государств под видение Вашингтона

По мнению эксперта возможное признание США Голанских высот территорией Израиля может стать причиной очередных конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом ФБА "Экономика сегодня" сообщил директор исследовательского центра "Ближний Восток-Кавказ" Станислав Тарасов.
По его мнению, США не устраивает конфигурация государств в вовсточном регионе, где сильны антиамериканские настроения. В случае, если Америка ослабит там свое влияние негатив только усилятся, поэтому президенту Трампу необходимо этого избежать.
Американцы стараются дестабилизировать обстановку в регионе, напрямую нарушая международное право, чтобы добиться своих геополитических целей. По сути, провоцируется нестабильность в регионе, чтобы в конечном итоге перекроить границы ближневосточных государств под видение Вашингтона", - отметил эксперт.
До 2014 года в Голанских высотах Сирия и Израиль сосуществовали мирно, но Штатам выгодно нарушить статус-кво и обострить обстановку. Фактически Израилю дается разрешение на присвоение территорий, однако это явно не устроит подавляющее большинство мировых игроков", - подчеркивает аналитик.
Согласно резолюции Совета Безопасности ООН от 1981 года Голаны являются территорией Серии. В Дамаске уже отметили, что примут все меры, чтобы воспрепятствовать переходу контроля над высотами Израилю. Позицию Сирии разделяет Россия, Китай и Турция.
Арабский и мусульманский мир возмутится, как это было с признанием статуса Иерусалима. Пройдут конференции мусульманского мира, будут приняты протестные заявления. У Израиля появляются сложности в отношениях с Россией и Ираном, а возможно, и Европой.
Реалии таковы, что американцы в мировой геополитике ведут себя по праву сильного, и продолжают попытки перекроить карту Ближнего Востока, влиять на судьбу всей планеты. Остановить их может только противодействие другой реальной силы, которая испугает и заставит умерить амбиции
- заключает Станислав Тарасов.
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