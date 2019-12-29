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Синоптик: "Теплая зима в Петербурге не говорит о глобальном потеплении"
Сегодня, 12:45
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nastya960

Синоптик: "Теплая зима в Петербурге не говорит о глобальном потеплении"

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Специалист отметил, что такая теплая зима в городе преобладала из-за специфической циркуляции атмосферы.

Аномально теплая зима в Петербурге — не показатель глобального потепления.  Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории изучения изменения климата окружающей среды Алексей Екайкин.

Специалист отметил, что такая теплая зима в городе преобладала из-за специфической циркуляции атмосферы и из-за отсутствия блокирующих антициклонов. Теплые воздушные массы приходили в Петербург с Атлантики.

Однако, по мнению синоптика, поводов для паники нет. Данный факт совсем не говорит о глобальном потеплении. Такая зима могла произойти и ранее. Но такая зима будет повторять всё чаще.

В феврале солнце в Петербурге светило 37 часов.

Фото: pixabay 

Теги: погода, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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