Синоптик: "Теплая зима в Петербурге не говорит о глобальном потеплении"

Специалист отметил, что такая теплая зима в городе преобладала из-за специфической циркуляции атмосферы.

Аномально теплая зима в Петербурге — не показатель глобального потепления. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории изучения изменения климата окружающей среды Алексей Екайкин.

Специалист отметил, что такая теплая зима в городе преобладала из-за специфической циркуляции атмосферы и из-за отсутствия блокирующих антициклонов. Теплые воздушные массы приходили в Петербург с Атлантики.

Однако, по мнению синоптика, поводов для паники нет. Данный факт совсем не говорит о глобальном потеплении. Такая зима могла произойти и ранее. Но такая зима будет повторять всё чаще.

В феврале солнце в Петербурге светило 37 часов.

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