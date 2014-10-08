Экскурсия "Рускеала: мраморное царство"

Петербуржцев приглашают в однодневный тур в Карелию, который пройдет как прогулка с профессиональным гидом. Посетители будут останавливаться каждые 1,5 часа в интересных местах.
Программу составили так, чтобы у всех хватило времени пройтись по горному парку Рускеала. В рамках автобусного тура представят и исторические, и природные объекты. Крепость Корела, водопады Ахвенкоски… В этой поездке каждый найдет свое.
Место встречи – Казанская площадь или станция метро "Проспект Просвещения".
Фото: Piter.TV
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