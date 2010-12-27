Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию на Исаакиевской площади

По предварительной информации, никто не пострадал.

В Петербурге вечером, 25 декабря, произошла авария с участием автобуса и автомобиля, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

На перекрестке Исаакиевской площади с Большой Морской улицей столкнулись экскурсионный автобус и "Вольво". Кто стал виновником столкновения – пока что неизвестно.

Свидетели происшествия отмечают, что они сильно мешают проезду – наблюдается большая пробка.

В автобусе в момент столкновения находились дети. По словам очевидцев, пострадавших нет. Детей вывели из транспорта и пересадили в другой автобус.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: последствия смертельного ДТП на Приморском шоссе попало на видео.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"