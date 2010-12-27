Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию на Исаакиевской площади

В Петербурге вечером, 25 декабря, произошла авария с участием автобуса и автомобиля, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".
На перекрестке Исаакиевской площади с Большой Морской улицей столкнулись экскурсионный автобус и "Вольво". Кто стал виновником столкновения – пока что неизвестно.
Свидетели происшествия отмечают, что они сильно мешают проезду – наблюдается большая пробка.
В автобусе в момент столкновения находились дети. По словам очевидцев, пострадавших нет. Детей вывели из транспорта и пересадили в другой автобус.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: последствия смертельного ДТП на Приморском шоссе попало на видео.
Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
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