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Экс-начальник транспортного отдела управделами президента найден мертвым
Сегодня, 11:23
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lesjasap

Экс-начальник транспортного отдела управделами президента найден мертвым

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Полиция ведет расследование по факту смерти мужчины.

Экс-начальник транспортного отдела управделами президента найден мертвым. Об этом сообщили журналисты "Московского комсомольца". По данным издания, погибший являлся 72-летним Дмитрием Аносовым. Его тело нашли утром 22 марта в собственной квартире по Ленинградскому проспекту.

По версии правоохранительных органов, смерть бывшего руководителя транспортного подразделения Управления делами президента России не носит криминальный характер. рядом с трупом обнаружен пистолет. В свое время Аносов был награжден грамотами и медалями.

Супруга покойного рассказала журналистам о том, что в последнее время муж переживал из-за смерти близкого друга. Тот погиб около трех лет назад при схожих обстоятельствах.

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Фото: Piter.tv

Теги: москва, транспортный отдел
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

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