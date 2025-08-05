Экс-министра строительства Забайкалья арестовали за мошенничество

Дмитрия Ватагина обвиняют в мошенничестве при восстановлении соцобъектов на территории ДНР.

Бывший министр строительства по Забайкальскому краю экс-руководитель Государственной экспертизы Дмитрий Ватагин арестован по обвинению в мошенничестве при восстановлении социальных объектов, включая школы и детские сады, на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление сделали силовые структуры страны. Мужчина будет находиться под стражей в течение двух месяцев. Следственный комитет по Забайкальскому краю сообщил о том, что были предъявлены обвинения директору некоммерческой организации по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В надзорном органе уточнили, что в 2023 году в регионе была сформирована автономная компания, которая получила более 250 миллионов рублей субсидии на "восстановление соцобъектов в одном из регионов России". АНО заключила договоры с коммерческой фирмой, которая не выполнила часть работ по договорам, либо сделала их ненадлежащего качества.

В сентябре 2023 года обвиняемый, достоверно зная об указанных недостатках, представил в департамент государственного имущества Забайкальского края подложные документы о выполнении работ в полном объёме, что позволило незаконно получить более 30 миллионов рублей. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что Дмитрий ​Ватагин был назначен руководителем министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края от 6 июля 2021 года. В 2022 году чиновник покинул этот должностной пост.

Обвиняемым в терактах на объектах РЖД просят назначить от 18 до 22 лет.

Фото и видео: ФСБ по Забайкальскому краю