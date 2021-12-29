Экс-куратора строительства зоопарка в Перми отправили в колонию на четыре года

Его признали виновным по статье о мошенничестве, совершенного группой в особо крупном размере

Бывшего куратора строительства пермского зоопарка Илью Козырева приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры

Осужденный курировал строительство объекта от компании "РЖДстрой". По версии следствия, Козырев в составе организованной группы в период с 2017 по 2018 год подписывал акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости для получения бюджетных средств, однако работы фактически не исполнялись.

В результате противоправных действий организованной группы бюджету Пермского края причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 млн рублей. из сообщения региональной прокуратуры

Экс-куратора признали виновным по статье о мошенничестве, совершенного группой в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Козырев также обязан выплатить 900 тысяч рублей штрафа.

Ранее в суд поступило новое уголовное дело в отношении Алексея Навального.

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