Экс-кандидата от "Яблока" Дмитрия Хорзова оштрафовали в Петербурге

Суд в Петербурге признал экс-кандидата от "Яблока" виновным в дискредитации армии.

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего кандидата в Госдуму и Законодательное собрание от партии "Яблоко" Дмитрия Хорзова виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. 27 октября ему назначили административный штраф.

Поводом для разбирательства стала пацифистская предвыборная агитация. Согласно материалам дела, заявление о возможном правонарушении подал Андрей Казанин, проживающий в избирательном округе Хорзова. Он обнаружил в своем почтовом ящике листовку и посчитал, что ее содержание дискредитирует российскую армию.

Правоохранительные органы и суд пришли к выводу, что агитационные материалы формировали у граждан негативное отношение к решениям верховного главнокомандующего и действиям Вооруженных сил.

Хорзов с предъявленными обвинениями не согласился. Во время заседания он попросил отложить рассмотрение дела, чтобы ознакомиться с экспертным заключением и договориться с адвокатом. Суд отказал в ходатайстве, указав, что у него было достаточно времени для подготовки к разбирательству.

Ранее мы рассказывали о том, что должница по алиментам на 690 тыс. рублей отправлена в колонию в Петербурге. Ее уже привлекали к ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и ст. 157 УК РФ.

Фото: Piter.TV