Экс-главу Кировского района Ставрополья подозревают во взятке в 15 миллионов рублей

Деньги чиновнику передавали равными суммами каждый год.

Экс-главу Кировского района Ставрополья Петра Кожина подозревают во взятке в 15 миллионов рублей, которую он предположительно получил в период с 2004 по 2013 годы. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Правоохранители рассказывают, что на момент совершения предполагаемого уголовного преступления Кожин занимал пост главы Кировской районной государственной администрации Ставропольского края. После этого он был главой администрации Кировского муниципального района.

Деньги чиновнику передавали равными суммами каждый год.

Отмечается, что в 2004 году он также получил 20-процентную долю в уставном капитале ООО "Новопавловское" в обмен на помощь в заключении с компанией долгосрочного договора аренды земельного участка общей площадью свыше 7 гектар для сельскохозяйственных работ.

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили дело против сотрудника УФСИН, потребовавшего взятку от осужденного.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации