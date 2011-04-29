Экс-глава Минстроя Ставрополья предстанет перед судом по делу о взятках

Следственному комитету удалось собрать достаточную доказательственную базу. Прокурор утвердил её. Теперь дело передано в суд на рассмотрение по существу.

Экс-глава Минстроя Ставрополья Алексей Когарлыцкой предстанет перед судом по делу о взятках. В рамках предварительного следствия по этому делу проведено более 50 обысков, допрошено более 100 свидетелей, арестовано имущество обвиняемого на сумму более 20 млн рублей.

Следственному комитету удалось собрать достаточную доказательственную базу. Прокурор утвердил её. Теперь дело передано в суд на рассмотрение по существу. Когарлыцкий обвиняется в семи преступлениях, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки, в том числе одно приготовление к получению взятки"), ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

С 2017 по 2019 год Когарлцыкий вступил в сговор с замещавшим должность кабмина Ставропольского края Александром Золотаревым и получил взятку в размере 63 млн рублей. С декабря 2017 по март 2018-го чиновник подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по госконтракту на строительство объекта "Легкоатлетический манеж". Таким образом, он нанес ущерб государству в размере 14 млн рублей. В 2017 году Когарлыцкий узнал, что заключен госконтракт на строительство нового корпуса краевой детской клинической больницы на сумму свыше 17 млн рублей. Он заключил ещё одно соглашение по этому госконтракту и увеличил сумму на 1,7 млн рублей. В 2019 году ему дали взятку в размере 1 млн рублей. Затем он в виде техники смог "положить себе в карман" ещё более 9,6 млн рублей. Вместе с тем он обжился автомобилем Porsche Cayenne S, снегоходом и автоприцепом.

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