Экс-глава "Метростроя" Шмидт задержан в Петербурге

Бывшего гендиректора "Метростроя Северной столицы" Владимира Шмидта задержали в Северной столице. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на свой источник.
Сейчас Шмидт является зампредседателя городского комтранса. Его задержание связывают с хищением средств при строительстве станции метро "Путиловская".
Отметим, что Шмидт возглавлял "Метрострой" практически с начала работы компании до декабря 2022 года. Также он в течение долгого времени был руководителем строительной компании "Пилон" и занимал пост первого зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).
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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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