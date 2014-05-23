Экс-глава "Метростроя" Шмидт задержан в Петербурге

Задержание связывают с хищением средств при строительстве станции метро "Путиловская".

Бывшего гендиректора "Метростроя Северной столицы" Владимира Шмидта задержали в Северной столице. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на свой источник.

Сейчас Шмидт является зампредседателя городского комтранса. Его задержание связывают с хищением средств при строительстве станции метро "Путиловская".

Отметим, что Шмидт возглавлял "Метрострой" практически с начала работы компании до декабря 2022 года. Также он в течение долгого времени был руководителем строительной компании "Пилон" и занимал пост первого зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга