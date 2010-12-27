Экс-директора Центра контроля качества будут судить за присвоение 7 млн

Эти деньги предназначались для зарплат рабочих предприятия.

Прокуратура Петербурга обвиняет бывшего директора СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" в краже 7 млн рублей. Об этом 1-го июля сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с сентября 2015 по июль 2017 мужчина, используя свои служебные полномочия, украл более 7 млн рублей. Их он потратил на собственные нужны, которые не относятся к уставной деятельности предприятия. Бюджетные деньги должны были пойти на оплату труда работникам учреждения.

Обвиняемый признал свою вину и частично возместил причиненный ущерб.

Теперь уголовным делом займется Смольнинский районный суд Петербурга.

За такое преступление предусмотрено 10 лет лишения свободы.

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