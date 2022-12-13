Экс-директор завода Nissan возглавил автомобильный департамент Минпромторга

Экс-глава профильного департамента ведомства Денис Пак переходит на работу на калининградский "Автотор".

В понедельник, 27 февраля, руководителем департамента Минпромторга, который курирует автомобильную промышленность, назначили Игоря Бойцова. Об этом сообщают "Ведомости".

Экс-глава профильного департамента ведомства Денис Пак переходит на работу на калининградский "Автотор". Бойцов после 2000 года работал на российских заводах Ford, Toyota и Renault. Позже в 2017-2021 годах возглавлял завод Nissan в Петербурге.

Ранее "АвтоВАЗ" завершил сделку по покупке завода в Петербурге. Стоимость доли "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" составила 1 евро. Производитель рассчитался за покупку в рублях по актуальному на сегодняшний момент курсу. Nissan при этом сохранил возможность выкупить свои активы обратно в течение 6-ти лет, но только после одобрения сделки правительством РФ.

Фото: Piter.tv

