Экс-депутата Госдумы Лященко заочно арестовали за невыплату зарплат

Он задолжал работникам холдинга "Новик" более 200 млн рублей.

Бывший депутат Государственной думы Алексей Лященко заочно арестован за невыплату заработных плат сотрудникам. Было установлено, что он, будучи владельцем промышленной группы "Новик", задолжал сотрудникам холдинга более 200 миллионов рублей. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Уголовное дело в адрес экс-парламентария проходит по статье Уголовного кодекса РФ о невыплате зарплаты, повлекшей тяжкие последствия. В настоящее время Лященко может находиться за границей России, поэтому мера пресечения начнет действовать с момента его экстрадиции, сообщили СМИ в Басманном суде Москвы. Установленный срок ареста – два месяца.

Отметим, компания "Новик" стала банкротом в 2019 году. В состав холдинга входили предприятия, которые занимались обслуживанием и ремонтом субмарин ВМФ и других морских и речных судов.

Ранее в Хакасии задержали экс-замначальника регионального управления СК.

Фото: Instagram / liaschenko_aleksei