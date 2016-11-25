Экослужбы Петербурга собрали 18 тонн опасных отходов за неделю

Особое внимание уделялось очистке водных объектов.

Специализированные экологические службы Санкт-Петербурга за период с 14 по 20 июля текущего года осуществили сбор и утилизацию значительного объема опасных отходов. Согласно официальным данным, предоставленным пресс-службой городской администрации, общий вес собранных вредных веществ составил приблизительно 18 тонн.

В ходе проведения природоохранных мероприятий экологическая аварийная служба "Экострой" выполнила 23 оперативных выезда. В результате проведенных работ было изъято из окружающей среды 0,5 килограмма отходов, содержащих ртуть, 0,06 килограмма химических соединений, 2,7 тонны нефтесодержащих веществ, а также 774 единицы люминесцентных ламп. Особое внимание уделялось состоянию водных объектов: сотрудники службы "Пиларн" провели девять контрольных проверок на предмет обнаружения нефтяных загрязнений, осуществив обработку специальной активной пеной акваторий реки Славянки, Фонтанки и канала Грибоедова.

За отчетный семидневный период от граждан принято и направлено на специализированную переработку более 800 килограммов люминесцентных ламп, 1,7 тонны элементов питания, 11,8 тонн автомобильных покрышек и 806 килограммов бытовых химических средств. Дополнительно с поверхностей водоемов было удалено 54 кубических метра различных отходов.

Ранее экологические службы Петербурга собрали почти 20 тонн отходов за неделю.

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