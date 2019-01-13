Экомаршруты на ООПТ будут временно закрыты из соображений безопасности

Экологические маршруты на ООПТ будут временно закрыты для посетителей. Это связано с мерами пожарной безопасности.

На территории Ленобласти действует пожароопасный период. В связи с этим в регионе временно закрыты для посетителей экологические маршруты, которые проводят на особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщили в Дирекции ООПТ Ленобласти.

В настоящее время эксперты анализируют и восстанавливают инфраструктуру экологических маршрутов. Всего на ООПТ расположено 38 экотроп. В 2022 году более 800 единиц инфраструктуры было обустроено для посетителей, а также промариновано больше 7 км маршрутов.

Ранее сообщалось, что муниципалы смогут бороться с борщевиком в регионе.

Фото: Piter.TV