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Петербургские экологи собрали свыше 12,2 тонны отходов за неделю
Сегодня, 15:56
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Петербургские экологи собрали свыше 12,2 тонны отходов за неделю

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Сотрудники "Экостроя" выполнили 21 выезд для обследования территорий после ликвидации аварийных ситуаций. Они собрали 85 кг химических отходов, 45 кг металлической ртути, лампы и термометры.

Петербургские службы приняли 397 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности. За неделю специалисты приняли более 12,2 тонны опасных отходов. Об этом сообщили в комитете по природопользованию.

Сотрудники "Экостроя" выполнили 21 выезд для обследования территорий после ликвидации аварийных ситуаций. Они собрали 85 кг химических отходов, 45 кг металлической ртути, лампы и термометры. Специалисты "Пиларна" совершили восемь выездов, связанных с возможным загрязнением городских акваторий. Активной пеной обработали участок канала Грибоедова у дома № 98.

Жители Петербурга сдавали на утилизацию и обезвреживание автомобильные покрышки, батарейки и аккумуляторы, оргтехнику, просроченные лекарства, противогазы с комплектующими.

Ранее мы сообщили о том, что с акватории Кронверкского пролива в Петербурге убрали незаконно размещенный понтон.

Фото: комитет по природопользованию

Теги: санкт-петербург, экологические службы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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