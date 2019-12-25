Петербургские экологи собрали свыше 12,2 тонны отходов за неделю

Сотрудники "Экостроя" выполнили 21 выезд для обследования территорий после ликвидации аварийных ситуаций. Они собрали 85 кг химических отходов, 45 кг металлической ртути, лампы и термометры.

Петербургские службы приняли 397 сообщений от жителей по вопросам экологической безопасности. За неделю специалисты приняли более 12,2 тонны опасных отходов. Об этом сообщили в комитете по природопользованию.

Сотрудники "Экостроя" выполнили 21 выезд для обследования территорий после ликвидации аварийных ситуаций. Они собрали 85 кг химических отходов, 45 кг металлической ртути, лампы и термометры. Специалисты "Пиларна" совершили восемь выездов, связанных с возможным загрязнением городских акваторий. Активной пеной обработали участок канала Грибоедова у дома № 98.

Жители Петербурга сдавали на утилизацию и обезвреживание автомобильные покрышки, батарейки и аккумуляторы, оргтехнику, просроченные лекарства, противогазы с комплектующими.

Ранее мы сообщили о том, что с акватории Кронверкского пролива в Петербурге убрали незаконно размещенный понтон.

Фото: комитет по природопользованию