Для российских студентов создадут экоклубы

Объединения создаст российский экологический оператор до конца текущего года.

Российский экологический оператор(РЭО) создаст постоянно работающую сеть из экоклубов в вузах 30-ти российских регионов до конца 2023 года. Затем проект расширят на всю страну. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, организация активно взаимодействует с общественниками, ресурсными центрами добровольчества, региональными отделениями "Делай!" и другими волонтёрскими объединениями.

Однако мы наблюдаем у молодых людей рост запроса не только на волонтерство и повышение грамотности, но и на профориентацию. Поэтому мы решили запустить проект со студенческими экологическими клубами. Это будет уже не добровольческое сообщество, а большое, профильное. Мы надеемся, что нам удастся привлечь в качестве партнеров крупные компании, заинтересованные в развитии экономики замкнутого цикла, предприятия и заводы, региональных операторов. В рамках деятельности студенческих экоклубов будет организована, например, ярмарка вакансий от профильных крупных игроков отрасли. Денис Буцаев, гендиректор РЭО

Участники студенческих экологических клубов будут вести эковолонтерскую и просветительскую деятельность, а также внедрять раздельный сбор мусора в учебных заведениях, проводить для однокурсников экскурсии на объекты по переработке, участвовать в форумах.

Ранее мы сообщили о том, что в РФ утвердят индекс цен на переработку мусора.

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