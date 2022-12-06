Экипажи Ка-52 и Ми-24 уничтожили пункт управления ВСУ в зоне спецоперации

Вертолеты ЦВО ликвидировали пункт управления ВСУ на СВО.

Российское министерство по обороне опубликовало во вторник 6 декабря кадры боевой работы пары вертолетов Ка-52 и Ми-24, которые работают в интересах Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины. В пресс-службе профильного ведомства пояснили, что летчики нанесли ракетный удар по позициям противникам. Был уничтожен пункт управления Вооруженных сил Украины. Экипажи выполняли пролет на малых высотах, а также использовали рельеф местности в качестве естественного укрытия для авиации. Такие меры понадобились из-за близости рубежа открытия огня к линии боевых действий.

Экипажи двух типов вертолетов нанесли ракетный удар по району сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожив пункт управления ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты уточнили, что запуски авиационных ракет экипажи выполнялись методом кабрирования. Данный военный прием позволяет летчикам поразить командные пункты ВСУ с максимальной дальности. После вертолеты России вернулись на собственные площадок базирования, где технические сотрудники начали их подготавливать к новым вылетам. Один из инженеров уточнил, что работа продолжается практически в постоянном режиме, так как борты необходимо обслуживать после возвращения экипажей.

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Фото и видео: Минобороны России