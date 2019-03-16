Экипаж Виталия Петрова взял бронзу в гонке "1000 миль Себринга"

Экипаж команды SMP Racing в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и Брендона Хартли стал третьим по результатам шестого этапа Чемпионата мира по гонкам на выносливость, который финишировал 16 марта в североамериканском Себринге.

Экипаж команды SMP Racing в составе Михаила Алешина, Виталия Петрова и Брендона Хартли взял бронзу в гонке "1000 миль Себринга". Об этом сообщает SMP.

Экипаж начал гонку с пятой позиции, но ее не удалось удержать из-за прокола заднего колеса. Виталию Петрову, пилотировавшему авто, пришлось заехать в боксы. Вынужденый пит-стоп не помешал трио Алёшин-Петров-Хартли отыграть драгоценные секунды. К финишу 8-часовой гонки российский автомобиль пришел третьим. Опередили экипаж только гиблидные автомобили Тойота.

"Себринг – очень сложная трасса, узкая, и с большим количеством кочек, - отметил Виталий Петров. - Поэтому я особенно рад, что нам удалось показать на ней хороший результат".

Отметим, что седьмой этап Чемпионата мира по гонкам на выносливость пройдёт 4 мая на бельгийской трассе Спа-Франкоршам.