В Петербурге осудили мужчину, зажавшего стеклом руку ДПСника

Осужденный отказался предъявлять документы.

Колпинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя Алексея Терентьева, который едва не лишил руки сотрудника ДПС. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел в январе 2019 года у дома №87 по улице Веры Слуцкой. Сотрудники ДПС потребовали предъявить водительские права и документы на машину. Мужчина зажал руку одного из правоохранителей стеклом и ударил по газам. В результате окно разбилось.

Суд признал Терентьева виновным в применении насилия в отношении представителя власти и назначил ему наказание в виде лишения свободы на два с половиной года в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который наехал на полицейского на Петергофском шоссе.

Фото: Piter.TV