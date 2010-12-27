Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который наехал на полицейского на Петергофском шоссе

По предварительным данным, водитель был в наркотическом опьянении. Пострадавший полицейский с закрытом переломом лодыжки в удовлетворительном состоянии был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который пытаясь скрыться, наехал на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, 6 ноября в девятом часу вечера в полицию поступила информация о том, что на перекрестке Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова патрульный наряд нашел стоявший на середине проезжей части автомобиль "Фольксваген Сирокко", водитель которого вел себя неадекватно. Он отказался предъявлять документы и уехал.

Полицейскими на служебном автомобиле начали преследовать нарушителя, на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца автомобиль остановили. Когда полицейские подошли к иномарке, водитель снова поехал и совершил наезд на одного из сотрудников. После этого для остановки автомобиля в соответствии с Федеральным законом "О полиции" было применено табельное оружие. В десятом часу вечера автомобиль нашли на улице Пионерстроя, водителя там не было. Позже полицейские задержали 35-летнего петербуржца, который, по предварительным данным, был в наркотическом опьянении.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет. Пострадавший полицейский с закрытом переломом лодыжки в удовлетворительном состоянии был госпитализирован.

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело части 2 по статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Анастасия Аникина)