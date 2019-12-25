Роспотребнадзор Петербурга назвал единственный пляж в городе, пригодный для купания

Из списка безопасных водоёмов убрали Ольгинский пруд.

Список пригодных для купания водоёмов в Петербурге решили сократить. Об этом сообщила пресс-служба городского Управления Роспотребнадзора.

Так, из списка пляжей, качество воды у которых соответствует санитарным нормам, исключён Ольгинский пруд. Таким образом, купаться разрешено только в Безымянном озере (Красносельский район).

Риск заражения инфекциями сохраняется при купании в 22-х водоёмах на территории Северной столицы, добавили в ведомстве.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор перечислил полезные свойства укропа.

Фото: Piter.TV