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Роспотребнадзор Петербурга назвал единственный пляж в городе, пригодный для купания
Сегодня, 14:58
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Роспотребнадзор Петербурга назвал единственный пляж в городе, пригодный для купания

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Из списка безопасных водоёмов убрали Ольгинский пруд.

Список пригодных для купания водоёмов в Петербурге решили сократить. Об этом сообщила пресс-служба городского Управления Роспотребнадзора.

Так, из списка пляжей, качество воды у которых соответствует санитарным нормам, исключён Ольгинский пруд. Таким образом, купаться разрешено только в Безымянном озере (Красносельский район).

Риск заражения инфекциями сохраняется при купании в 22-х водоёмах на территории Северной столицы, добавили в ведомстве.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор перечислил полезные свойства укропа.

Фото: Piter.TV

Теги: пляжи, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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