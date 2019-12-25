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Единый проездной билет может появиться для транспорта области и города
Сегодня, 22:12
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arteliseev

Единый проездной билет может появиться для транспорта области и города

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Ленобласть и Петербург работают над общими проектами.

Власти Петербурга и области работают над общими проектами, сообщили "Петербургские ведомости".

Так, для оплаты общественного транспорта может появиться единый билет. "Подорожником" можно оплатить проезд на межрегиональных автобусных маршрутах только в Кудрово, Мурино, Новоселье и Иннолово. 

К тому же, правительство разрабатывают транспортно-пересадочные узлы на базе железнодорожных станций. Такие узлы планируют создать у станций Сертолово, Всеволожская, Мельничный ручей, Гатчина, Токсово, Ивановская и Нева.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в Петербург.

Фото: pixabay

Теги: ленобласть, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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