Единый проездной билет может появиться для транспорта области и города

Ленобласть и Петербург работают над общими проектами.

Власти Петербурга и области работают над общими проектами, сообщили "Петербургские ведомости".

Так, для оплаты общественного транспорта может появиться единый билет. "Подорожником" можно оплатить проезд на межрегиональных автобусных маршрутах только в Кудрово, Мурино, Новоселье и Иннолово.

К тому же, правительство разрабатывают транспортно-пересадочные узлы на базе железнодорожных станций. Такие узлы планируют создать у станций Сертолово, Всеволожская, Мельничный ручей, Гатчина, Токсово, Ивановская и Нева.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в Петербург.

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