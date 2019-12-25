Единый проездной билет может появиться для транспорта области и города

Власти Петербурга и области работают над общими проектами, сообщили "Петербургские ведомости".
Так, для оплаты общественного транспорта может появиться единый билет. "Подорожником" можно оплатить проезд на межрегиональных автобусных маршрутах только в Кудрово, Мурино, Новоселье и Иннолово.
К тому же, правительство разрабатывают транспортно-пересадочные узлы на базе железнодорожных станций. Такие узлы планируют создать у станций Сертолово, Всеволожская, Мельничный ручей, Гатчина, Токсово, Ивановская и Нева.
Ранее мы сообщали, что авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в Петербург.
Фото: pixabay
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