Единая информационная система для петербургских поликлиник заработает до конца 2024 года

Затраты на создание системы будут определены после прохождения подготовительного этапа, и урегулирования и нормативно-правовых нюансов.

Власти Северной столицы приняли решение о переводе всех городских поликлиник на информационную систему. По информации "Фонтанки", в качестве новшества выбрана столичная разработка ЕМИАС — Единая медицинская информационно-аналитическая система. Об этом издание узнало от представителей комитета по информатизации и связи.

Все учреждения будут включены в систему до конца 2024 года. На данный момент проходит подготовка городской инфраструктуры. Затраты на создание системы будут определены после прохождения подготовительного этапа, и урегулирования и нормативно-правовых нюансов. К пилотному проекту присоединятся Мариинская и Александровская больницы, Детская больница №5, НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе, Госпиталь ветеранов войн, Больница №26 и ещё ряд учреждений.

На данный момент 85% рынка систем для учреждений здравоохранения в городе на Неве занимают такие компании, как "Ариадна", "Авиценна", "Самсон", qMS, "Виста.Мед".

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Фото: Piter.TV