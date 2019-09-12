Евросоюз продлил на полгода индивидуальные антироссийские санкции

Индивидуальные санкции были введены в марте 2014 года.

Совет ЕС продлил на полгода ограничительные меры - заморозку активов и ограничения на поездки. Из-за действий, подрывающих целостность и суверенитет Украины. Об этом сообщили в ЕС.

Индивидуальные санкции в отношении россиян и украинцев были введены в марте 2014 года. С тех пор санкции продлевали каждые полгода. Ограничения в этот раз продлили до 15 марта 2020 года.

Данные ограничения действуют в отношении 170 лиц и 44 организаций.

Ранее санкции США против Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на российскую нефть.

Видео: Youtube/ EURACTIV