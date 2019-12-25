ЕС призвал Россию отменить указ о гуманитарной поддержке Донбасса

В Евросоюзе считают, что некоторые утверждения указа Путина противоречат Минским договоренностям.

Евросоюз призвал президента РФ Владимира Путина отменить указ, который облегчает торговлю с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Это следует из распространенного заявления внешнеполитической службы межгосударственного объединения.

В ЕС считают, данная мера со стороны российских властей провоцирует дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины. Кроме того, утверждается, что в указе содержатся утверждения, которые противоречат Минским договоренностям.

Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе в отношении таможенного контроля. Они могут усилить напряженность и продлить статус-кво, препятствуя при этом будущему процессу реинтеграции. из заявления внешнеполитической службы ЕС

Напомним, Владимир Путин 15 ноября дал поручение российскому правительству за месяц принять ряд необходимых мер для смягчения условий допуска на внутренний рынок товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно указу, произведенные в Донбассе товары должны быть допущены к государственным закупкам наравне с российскими.

В МИД Украины посчитали данную меру грубым вмешательством во внутренние дела страны, что нарушает ее законодательство и нормы международного права.

Ранее украинские пограничники объявили о спецоперации на границе с Белоруссией.

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