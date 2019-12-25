Экзамен пройдут с 3 по 25 июля.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что для участия в ЕГЭ в Петербурге зарегистрировались почти 40 тысяч школьников. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию города.

Известно, что 3 782 человека выпускаются в этом году из учебных заведений среднего профессионального образования, а около 7 тысяч являются выпускниками прошлых лет.

Напомним, что экзамены проведут с 3 по 25 июля. Для выпускников подготовили 167 пунктов для сдачи ЕГЭ,

Ранее мы сообщали о том, что петербургские школьники и студенты получили более 570 тысяч продуктовых наборов.

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