Артём Дзюба записал новогоднее обращение у ёлки

Артём Дзюба записал новогоднее видео около ёлки. Футболист поздравил фанатов с наступающим Новым годом. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Дзюбы.
Давайте скорее забудем этот уходящий непростой год и в будущее будем смотреть все позитивно, с улыбкой и дружелюбием.
Артём Дзюба.
Пользователи ответили взаимностью футболисту и также поздравили его с Новым годом.
Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" выпустил ролик с самыми запоминающимися моментами 2020 года.
Видео: artem.dzyuba/Instagram
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