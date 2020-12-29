Артём Дзюба записал новогоднее обращение у ёлки

Футболист пожелал всем здоровья.

Артём Дзюба записал новогоднее видео около ёлки. Футболист поздравил фанатов с наступающим Новым годом. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Дзюбы.

Давайте скорее забудем этот уходящий непростой год и в будущее будем смотреть все позитивно, с улыбкой и дружелюбием. Артём Дзюба.

Пользователи ответили взаимностью футболисту и также поздравили его с Новым годом.

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" выпустил ролик с самыми запоминающимися моментами 2020 года.

Видео: artem.dzyuba/Instagram