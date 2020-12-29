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Артём Дзюба записал новогоднее обращение у ёлки

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Футболист пожелал всем здоровья.

Артём Дзюба записал новогоднее видео около ёлки. Футболист поздравил фанатов с наступающим Новым годом. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте Дзюбы. 

Давайте скорее забудем этот уходящий непростой год и в будущее будем смотреть все позитивно, с улыбкой и дружелюбием. 

Артём Дзюба.

Пользователи ответили взаимностью футболисту и также поздравили его с Новым годом. 

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" выпустил ролик с самыми запоминающимися моментами 2020 года.

Видео: artem.dzyuba/Instagram

Теги: артем дзюба, новый год
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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