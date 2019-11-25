Джон Туртурро сыграет злодея в новом "Бэтмене" Мэтта Ривза

Актер сыграет главу мафии Кармайна Фальконе.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что Джон Туртурро сыграет босса мафии в новом "Бэтмене". Об этом сообщил актер в своем аккаунте в Twitter.

Известно, что Туртурро досталась роль главы мафии Кармайна Фальконе.

Напомним, что на роль темного рыцаря рассматривали британца Николаса Холта, но в итоге в кастинге победил звезда фильма "Сумерки" Роберт Паттинсон. Режиссером новой кинотрилогии выступил американский режиссер Мэтт Ривз. Фильм о Бэтмене кинокомпания Warner Bros. будет снимать на киностудии Leavesden в Великобритании.

Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.

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Фото:кинопоиск