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Джон Туртурро сыграет злодея в новом "Бэтмене" Мэтта Ривза

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Актер сыграет главу мафии Кармайна Фальконе.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что Джон Туртурро сыграет босса мафии в новом "Бэтмене". Об этом сообщил актер в своем аккаунте в Twitter.

Известно, что Туртурро досталась роль главы мафии Кармайна Фальконе. 

Напомним, что на роль темного рыцаря рассматривали британца Николаса Холта, но в итоге в кастинге победил звезда фильма "Сумерки" Роберт Паттинсон. Режиссером новой кинотрилогии выступил американский режиссер Мэтт Ривз.  Фильм о Бэтмене кинокомпания Warner Bros. будет снимать на киностудии Leavesden в Великобритании. 

Премьера фильма запланирована на 25 июня 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Британии дети устроили массовую драку с мачете на сеансе "Холодное сердце 2".

Фото:кинопоиск

 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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