Эксперт объяснил, какую угрозу прогнозируют в ГД на период проведения выборов в ГД РФ.

Владимир Джабаров: Запад может использовать непризнание выборов для организации протестных акций. На пресс-конференции в ТАСС руководитель рабочей группы Госдумы по мониторингу попыток внешнего вмешательства на период парламентских выборов рассказал, что эксперты не исключают попыток Запада дестабилизировать обстановку внутри российского общества.

Есть основания полагать, что Запад может использовать непризнание итогов выборов в Госдуму, чтобы подтолкнуть своих ставленников к организации противоправных протестных и различных провокаций. Владимир Джабаров, российский депутат

Российская делегация отказалась от участия в заседании ПА ОБСЕ.

Фото: Piter.tv