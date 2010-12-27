Двум дебоширам из петербургского метро вынесли приговор

Один разжал закрытые двери вагона, второй сломал попутчику нос.

Петербургский суд огласил приговор в отношении Бориса Афанасьева и Константина Соколова, признанных виновными в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как выяснилось, 5 апреля прошлого года нетрезвый Афанасьев, находясь в вагоне электропоезда на перегоне между станциями "Площадь Ленина" и "Чернышевская", умышленно разжал руками закрытые двери поезда и выкрикнул в тоннель "слова неясного содержания". С Соколовым у Афанасьева случился спонтанный сговор, и вместе мужчины вытолкали из вагона пассажира, сделавшего им замечание. Другому недовольному попутчику Соколов сломал нос.

Дебоширы вину признали. Афанасьев получил год за решеткой условно, Соколов проведет в тюрьме почти 2,5 года.

Похожего пьяного дебошира ранее сняли в "Пулково" с рейса "Тель-Авив – Санкт-Петербург".

Фото: Piter.TV