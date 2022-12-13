Двухлетняя девочка съела около 40 таблеток в квартире на Дыбенко

Ребёнка госпитализировали с острым пероральным отравлением .

Вечером субботы, 25 февраля, в больницу из квартиры одного из домов по улице Дыбенко была госпитализирована 2-летняя гражданка Таджикистана с острым пероральным отравлением пиридоксином и магнием Б-6. Как стало известно Piter.TV, в 12:00 того же дня девочка выпила около 40 таблеток различных лекарств по недосмотру матери.

Ребёнка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН и ПНД не состоит. Девочка проживает с 33-летней матерью и 37-летним отцом.

Ранее мы сообщили о том, что юная петербурженка сломала позвоночник в скалолазном центре на Коломяжском.

Фото: Piter.TV