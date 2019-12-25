Двух сотрудников "Мостотреста" отправили в СИЗО по делу о взятке в 1 млн рублей

Миллион за помощь с госконтрактом: сотрудников "Мостотреста" отправили в СИЗО.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу советника директора "Мостотреста" Сергея Царькова и заместителя начальника управления ремонта Арсения Речкина. Их подозревают в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Царьков, Речкин и другие сотрудники предприятия договорились получить деньги от представителя компании-заказчика. Часть суммы, как предполагает следствие, передавалась лично, остальную часть — через посредников.

Взамен фигуранты должны были содействовать компании при исполнении государственного контракта на ремонт набережной Обводного канала — на участке от протоки Французского ковша до Атаманского моста. Стоимость контракта составляет почти 2,5 млрд рублей. Следствие также проверяет возможную связь фигурантов с другими контрактами на ремонт городских дорог и мостов.

Сотрудников "Мостотреста" задержали 7 октября и предъявили им обвинение. Оба не признали вину и просили избрать им более мягкую меру пресечения — домашний арест или запрет определенных действий.

Суд постановил оставить Царькова и Речкина в следственном изоляторе до 6 декабря 2026 года.

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Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга