В больницы Петербурга доставлены две рабочих с перерезанными болгаркой шеями

По факту одного из инцидентов возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Двое мужчин из разных районов Петербурга были доставлены в медицинские учреждения в тяжелом состоянии после травм, полученных от болгарки. По данным Piter.TV, один из них был ранен на стройке в Парнасе. В его сторону отлетела дисковая пила, и он упал с четвертого этажа.

У мужчины диагностировали закрытую травму головы, оскольчатые переломы ребра, проникающие колото-резаные ранения живота и, предположительно, алкогольное опьянение. Пострадавший был помещен в реанимацию в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Второй инцидент произошел с 53-летним мужчиной, который был найден в одном из помещений на Школьной улице в Шушарах. Оба случая расследуются полицией.

Ранее мы сообщили о том, что в Парголово маршрутка задела пешехода боковым зеркалом.

Фото: Piter.TV