Нарушителями стали двое приезжих.

Двух мужчин, которые гуляли по тоннелю в метро, арестовали на двое суток. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы в собственном Telegram-канале "МВД Медиа". В полиции уточнили, что инцидент произошел в столичной подземке еще 16 сентября, когда на территорию станции "Комсомольская" проникли нетрезвые граждане. Местные жители были пойманы, а после доставлены в отделение для разбирательства.

В отношении 30 и 40-летних приезжих, составлены протоколы об административном правонарушении,по части 3 статьи 11.15.1. КоАП РФ. пресс-служба МВД по Москве

Напомним, что на станции "Комсомольская" Кольцевой линии полицейскими были выведены из тоннеля и задержаны двое мужчин. Подозреваемые смогли спуститься с платформы на жесткий путь. После этого приезжие нарушили требования транспортной безопасности, проникнув в тоннель.

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Фото и видео: YouTube / МВД МЕДИА