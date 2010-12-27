В Купчине грабители украли у китайца 250 тысяч рублей

В Петербурге прошла серия ограблений группами лиц. Без денег остались гражданин КНР и Таджикистана, а также житель Камчатки

В промежуток с 10 по 12 ноября в Петербурге произошло сразу несколько ограблений приезжих из Азии. Сразу два иностранца лишились крупных сумм в результате ограбления, сообщило АН «Оперативное прикрытие».

Ночью 12 ноября в полицию обратился приехавший из КНР 23-летний парень, который рассказал, что на него напали трое неизвестных на улице Ярослава Гашека. Избив приезжего, они забрали у него 100 тыс. рублей и карту, которую позже обналичили еще на 150 тыс.

Правоохранительные органы Фрунзенского района ведут проверку. К сожалению, на месте случившегося не было камер видео наблюдения.

Чуть больше повезло гражданину Таджикистана, которого ограбили четверо злоумышленников на сумму 300 тыс. рублей. На улице Шкапина установлена камера наблюдения, видеозаписи из которой уже изъяты и переданы в полицию.

По факту похищения денег и побоев возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ.

Напомним, также 11 ноября в Петербурге у приезжего с Камчатки забрали 3 млн рублей