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Двух иркутян, подозреваемых в воровстве книг, разыскивает полиция в Иркутске

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Пара попала на запись с камеры видеонблюдения.

В Иркутске полицейские разыскивают подозреваемых в краже из книжного магазина. Об этом сообщается на официальном региональном сайте правоохранительных органов.Злоумышленники разыскиваются. Известно, что днем 10 октября на территории торговой точки по Депутатской улице пара унесла с собой печатную продукцию, не заплатив за нее сотрудникам магазина. Действия мошенников зафиксировала камера видеонаблюдения.

Мужчина пытался ограбить магазин для взрослых в Свердловском округе Иркутска.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области
 

Теги: иркутская область, книжный магазин, кража, мвд
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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