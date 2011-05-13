Двух иркутян, подозреваемых в воровстве книг, разыскивает полиция в Иркутске

Пара попала на запись с камеры видеонблюдения.

В Иркутске полицейские разыскивают подозреваемых в краже из книжного магазина. Об этом сообщается на официальном региональном сайте правоохранительных органов.Злоумышленники разыскиваются. Известно, что днем 10 октября на территории торговой точки по Депутатской улице пара унесла с собой печатную продукцию, не заплатив за нее сотрудникам магазина. Действия мошенников зафиксировала камера видеонаблюдения.

Мужчина пытался ограбить магазин для взрослых в Свердловском округе Иркутска.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области

