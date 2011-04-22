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Двух человек спасли на пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

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В ГУ МЧС рассказали об эвакуации жильцом многоэтажного дома.

Российские специалисты из экстренного ведомства по нижнему Новгороду спасли двух человек на пожаре, который произошел в Автозаводском районе города. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону. Известно, что пламя распространилось по жилой квартире, расположенной на пятом этаже в доме под номером 234 улицы Спутника. Согласно имеющимся данным, загорелись постельные принадлежности. В общей сложности пострадала территория в 10 квадратных метров.

До прибытия медиков помощь пострадавшим оказывала фельдшер специализированной пожарно-спасательной части, а затем их госпитализировали в больницу.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Специалистам удалось эвакуировать из здания 25 человек, включая троих несовершеннолетних. В ликвидации пожара принимали участие 38 человек личного состава ведомства и девять единиц техники. В настоящее время причина возгорания устанавливается.

В Красносельском районе горело дноуглубительное судно.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, массовая эвакуация, нижний новгород, новгородская область, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Пожар, Новости России,

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