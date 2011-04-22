Двух человек спасли на пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Российские специалисты из экстренного ведомства по нижнему Новгороду спасли двух человек на пожаре, который произошел в Автозаводском районе города. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону. Известно, что пламя распространилось по жилой квартире, расположенной на пятом этаже в доме под номером 234 улицы Спутника. Согласно имеющимся данным, загорелись постельные принадлежности. В общей сложности пострадала территория в 10 квадратных метров.
До прибытия медиков помощь пострадавшим оказывала фельдшер специализированной пожарно-спасательной части, а затем их госпитализировали в больницу.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
Специалистам удалось эвакуировать из здания 25 человек, включая троих несовершеннолетних. В ликвидации пожара принимали участие 38 человек личного состава ведомства и девять единиц техники. В настоящее время причина возгорания устанавливается.
В Красносельском районе горело дноуглубительное судно.
Фото и видео: ГУ МЧС России
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