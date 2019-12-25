Дворцовый мост развели под композиции всех регионов Северо-Запада России

Минувшую программу посвятили 10-летию проекта "Серебряное ожерелье России".

Прошлой ночью Дворцовый мост развели под музыку авторов, чье творчество связано с 11 регионами Северо-Запада. Шоу "Поющие мосты" сопровождалось композициями из оперы "Борис Годунов", адажио из балета "Сампо" Гельмера Синисало, "Гимна Великому городу" Рейнгольда Глиэра и других.

Разводка моста началась в 01:10. На пролете показалась лазерная проекция, посвященная знаковым достопримечательностям регионов Северо-Запада. Она была создана художниками города.

Минувшую программу посвятили 10-летию проекта "Серебряное ожерелье России". Отметим, что шоу проводят в течение 6 лет. Проект реализуется при поддержке городского Комитета по печати.

Ранее на Piter.tv: днем 22 июня в Петербурге пройдет минута молчания.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"