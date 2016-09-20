  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двор на Чкаловском проспекте приведут в порядок
Сегодня, 12:18
153
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Двор на Чкаловском проспекте приведут в порядок

0 0

Здесь планируют установить игровой комплекс, обновить покрытие.

Двор на Чкаловском проспекте, 16, приведут в порядок к сентябрю 2024 года. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Александр Бельский в своем tg-канале.

Представитель ЗакСа посетил площадку вместе с зампредседателя Комблага Ларисой Канунниковой и муниципалами. Здесь планируют установить игровой комплекс, обновить покрытие. Также на втором этапе благоустройства приведут в порядок спортивный стадион. План обновления территории представят до конца 2022 года. 

Александр Бельский отметил, что двор сделают комфортным для детей и пешеходов.

Ранее на Piter.tv: МЧС Петербурга опубликовало список мест для запуска фейерверка.

Фото: Pxhere

Теги: александр бельский, благоустройство, закс петербурга, чкаловский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии