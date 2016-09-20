Двор на Чкаловском проспекте приведут в порядок

Здесь планируют установить игровой комплекс, обновить покрытие.

Двор на Чкаловском проспекте, 16, приведут в порядок к сентябрю 2024 года. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Александр Бельский в своем tg-канале.

Представитель ЗакСа посетил площадку вместе с зампредседателя Комблага Ларисой Канунниковой и муниципалами. Здесь планируют установить игровой комплекс, обновить покрытие. Также на втором этапе благоустройства приведут в порядок спортивный стадион. План обновления территории представят до конца 2022 года.

Александр Бельский отметил, что двор сделают комфортным для детей и пешеходов.

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