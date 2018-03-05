Двойник Майкла Джексона поверг в восторг петербургский фанатов

Уильям Холл впервые выступил с шоу в России.

В Санкт-Петербурге с концертом выступил знаменитый двойник Майкла Джексона Уильям Холл. В минувшее воскресенье в ЛДМ состоялось шоу памяти короля поп-музыки. Двойник смог повторить манеры певца, костюмы и даже хореографию.

Фанаты Майкла Джексона любят Холла и называют его "Хранителем образа", так как он не просто поет легендарные хиты, а в точности воссоздает шоу звезды. Петербургская публика осталась в восторге от выступления. Фрагментами мероприятия они поделились в соцсетях.

Уильям Холл покорил меня своим сходством с Майклом. Не только внешне, но и его манера исполнения, что в вокале, что в хореографии. Ещё хочется отметить состав. В нем были люди, которые работали непосредственно с Джексоном) На первых трёх номерах я кое как сдерживалась слезы, потому что понимала, что Творчество Джексона-это то, что будет жить вечно. Давайте будем откровенны, прошло почти 10 лет, как его нет с нами, но его вклад в музыку живет до сих пор и я уверена, что будет жить и дальше! Так много детей было в зале! Многие с цветами и подарками, в костюмах из клипов Джексона. Как же тепло от этого всего)) Я очень счастлива, что попала на это шоу. Stasenajackson / instagram

Майкл Джексон не умер! Он продолжает жить в своей музыке, песнях и танцах! Panterrrrrrrrrra / instagram

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что концерт Гребенщикова состоится в Петербурге 16 марта.